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Фернандес, которым интересовался «Спартак», сменил клуб

Фернандес, которым интересовался «Спартак», сменил клуб
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Испанский полузащитник Пауло Фернандес, которым интересовался московский «Спартак», перешёл из греческого «Волоса» в АЕК, сообщает официальный сайт его новой команды.

Футболист подписал контракт с афинским клубом до июня 2027 года. До конца декабря этого года Фернандес продолжит выступление за «Волос» на правах аренды. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 600 тыс.

За «Волос» Фернандес провёл 34 матча, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Полузащитник играл за молодёжные команды «Манчестер Сити», также выступал за нидерландский НАК Бреда, итальянскую «Перуджу» и испанский «Кастельон».

Фернандес появился в «Волосе» при нынешнем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. Наставник красно-белых возглавлял эту команду с июня по декабрь 2021 года. В минувшее трансферное окно «Спартаком» было сделано предложение по переходу Фернандеса, что подтвердил агент игрока. Однако трансфер не состоялся.

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