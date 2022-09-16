«Барселона» впервые получит прибыль с женской команды

Женская «Барселона» по итогам налогового сезона должна принести прибыль в размере € 1,7 млн. Это единственная команда в структуре сине-гранатовых, не являющаяся дефицитной. Женская «Барселона» также впервые закончит сезон с прибылью. Об этом сообщает L'Esportiu.
В последние годы доход сильно вырос по разным причинам: различные спонсорские контракты, призы за победу в турнирах, продажа билетов, а также футболок. Отмечается, что в день матча Лиги чемпионов между женскими «Барселоной» и «Реалом» футболок Алексии Путельяс было продано больше, чем любого игрока в мужской команде.
Видеообзор. «Кадис» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 5-й тур:
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