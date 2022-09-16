Ларин — о Коваленко: от первенства Москвы до сборной России он дошёл за полтора года

Многолетний директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как начинал свой путь в футболе потенциальный новичок сборной России Александр Коваленко.



«В 12 лет Саша ушёл из динамовской школы. Причины мне неизвестны, но, видимо, перестал попадать в состав. «Динамо» тут сложно обвинять – бывает такое, что здесь и сейчас игрок не соответствует уровню, раскрывается попозже ровесников. А мы на протяжении всей чертановской истории, грубо говоря, подбирали всё, что плохо лежит. За что-то нам везло. Пиняеву не нашлось места в интернате «Локомотива». Глушенкова там же не захотели лечить после травм. Зиньковского даже не стали смотреть в «Спартаке». Таких примеров у нас очень-очень много. Коваленко — один из них.



Тренер 2002 года дружил с нашим Серёжей Хабаровым и посоветовал посмотреть парня в «Чертаново». В первую команду по 2003 году Коваленко не подошёл. К счастью, у нас уже работало отделение «Чертаново-2», открытое специально для москвичей. Зачислили Сашу туда. В какой-то момент один из родителей ребят, тоже наш, чертановский воспитанник, сказал мне: «Юрьич, приходи на «Чертаново-2», 2003 год. Парень есть интересный». Я на одну игру, на вторую. После чего сказал тренерам: «Слушайте, там реально хороший мальчик есть. Давайте его для первого состава рассмотрим. Пригласили его на тренировку — и оставили. Сначала он попал в «Чертаново-1» к тренеру Скокову, который сейчас Хомухе помогает в Калуге. Быстренько проскочил молодёжную команду и перешёл к Денису Первушину в команду мастеров. Уже после первого круга в ФНЛ-2 Коваленко подписали «Крылья». Ещё в 2021 году он играл за «Чертаново-2» против «Красногвардейца», «Перовца» и «Смены», а сейчас основной в РПЛ. Путь от первенства Москвы до вызова в сборную России Саша прошёл за полтора года», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.