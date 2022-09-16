«К чёрту корону». Фанаты «Селтика» вывесили оскорбительный баннер в адрес Елизаветы II

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов группы F «Шахтёр» и «Селтик» cыграли вничью (1:1) на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в польской Варшаве. Матч был омрачён баннерами и кричалками, которые фанаты шотландского клуба направили в адрес недавно скончавшейся королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: glasgowtimes
Футболисты обеих команд вышли на поле с чёрными повязками на рукаве, однако не все поддержали их мнение. Болельщики «Селтика» опубликовали баннер с надписью «К чёрту корону» в момент, когда футболисты выходили из подтрибунного помещения. В этот момент часть фанатов также скандировали «Если вы ненавидите королевскую семью — хлопайте в ладоши».
Также на трибунах появился баннер с надписью: «Сожалею о вашей утрате, Майкл Фэган». Речь шла о злоумышленнике, который ворвался в спальню королевы в Букингемском дворце в 1982 году.
Королева Елизавета II и спорт. Видеоролик:
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