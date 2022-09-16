«Ситуация заставляет задуматься». Ларин — о выборе Коваленко между Россией и Арменией

Многолетний директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о том, что потенциальный новичок сборной России Александр Коваленко задумывается о возможной смене спортивного гражданства.
«С Сашиными родителями я не знаком. С мамой один раз по телефону разговаривал. Но и так понятно, что сложившаяся сегодня ситуация заставляет парня задуматься. С одной стороны, непонятно, когда нашу сборную допустят на официальные соревнования. А с другой — и Армения, не в обиду ей, не относится к числу топ-сборных. Оттуда легче будет уехать в Европу? Ну, не знаю, не уверен. Главный показатель — это выступления в национальной лиге, а РПЛ ещё всё-таки довольно высоко котируется. Поэтому перед Сашей сейчас стоит очень тяжёлый выбор. Даже я, взрослый 49-летний человек, не знаю, как поступил бы на его месте. Не чувствую себя вправе что-то ему посоветовать», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 16 сентября 2022
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