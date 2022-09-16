Источник: тренер сборной Франции принуждала футболисток к сексу за место в команде

Бывший главный тренер женской сборной Франции Элизабет Лойзель принуждала своих футболисток к занятию сексом ради попадания в стартовый состав команды. Об этом сообщает So Foot со ссылкой на расследование норвежского издания Josimar.

Также публикуются слова действующего главного тренера женского «ПСЖ» Жерара Прешера, который объясняет, что Лойзель «также отдавала предпочтение некоторым игрокам из-за их сексуальной ориентации».



Напомним, ранее сайт Josimar опубликовал обвинения в адрес Федерации футбола Франции (ФФФ) по случаям сексуального насилия, шантажа и домогательств, в том числе в отношении несовершеннолетних игроков (мальчиков и девочек), с участием тренеров, агентов и высокопоставленных чиновников, работающих в элите французского футбола.

В настоящее время Лойзель 59 лет. Она тренировала сборную Франции с 1997 по 2007 год. Под её руководством команда квалифицировалась на чемпионат мира – 2003 и чемпионаты Европы 2001 и 2005 годов. Сейчас она возглавляет комитет по женскому футболу и чемпионату мира по футболу среди женщин во французской федерации футбола.

ФИФА хочет облегчить участие трансгендеров в женском футболе. Видеоролик: