Создатель «Амкала» высказался о возможной переигровке матча со «Звездой» в Кубке России

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков высказался о возможной переигровке матча со «Звездой» в Кубке России.



«Появились слухи, что возможна переигровка нашего матча со «Звездой»? Потихонечку в футбольных кругах сообщают, что есть какая-то реакция на наш протест. Ожидаем. Вроде как говорят, что будет заседание КДК — теперь ждём приглашения. Если позовут, то с удовольствием сходим и обсудим. Обещали на этой неделе либо в начале следующей», – сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, медийная команда уступила профессиональной в серии послематчевых пенальти. Однако по ходу игры «Амкал» пропустил достаточно спорный гол — пока арбитр разговаривал с игроками, «Звезда» поразила ворота соперника, быстро разыграв штрафной удар. Однако они разыграли стандартное положение в нескольких метрах от места, где был зафиксирован фол. К тому же судья в это время общался с игроками «Амкала», чем отвлёк их от эпизода.