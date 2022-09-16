Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Крыльев Советов»: я как россиянин хочу, чтобы Коваленко играл за Россию

Тренер «Крыльев Советов»: я как россиянин хочу, чтобы Коваленко играл за Россию
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о вызове самарского футболиста Александра Коваленко в сборную России и интересе со стороны Федерации футбола Армении.

«Я как россиянин, конечно, хочу, чтобы Коваленко играл за Россию», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.

Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка». Двоюродный дед футболиста, тоже Александр Коваленко, становился чемпионом СССР в составе «Арарата». При этом Коваленко-младший родился и вырос в России.

«Очень тяжёлый выбор». Россия и Армения спорят за самого молодого игрока из списка Карпина «Очень тяжёлый выбор». Россия и Армения спорят за самого молодого игрока из списка Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022