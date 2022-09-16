Тренер «Крыльев Советов»: я как россиянин хочу, чтобы Коваленко играл за Россию

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о вызове самарского футболиста Александра Коваленко в сборную России и интересе со стороны Федерации футбола Армении.
«Я как россиянин, конечно, хочу, чтобы Коваленко играл за Россию», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.
Со слов Коваленко, его отец — «наполовину украинец, наполовину армянин, а мама — чистокровная армянка». Двоюродный дед футболиста, тоже Александр Коваленко, становился чемпионом СССР в составе «Арарата». При этом Коваленко-младший родился и вырос в России.
- 16 сентября 2022
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