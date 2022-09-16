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Кокорин: начинаю получать игровое время, сыгрываться с командой. Рад быть в «Арисе»

Кокорин: начинаю получать игровое время, сыгрываться с командой. Рад быть в «Арисе»
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.

«Кто и какая работа на тренировках меня сейчас вдохновляет? Смена обстановки в первую очередь. Что я начинаю получать игровое время, сыгрываюсь с командой, мне нравится тренировочный процесс, в принципе, всё устраивает. Я очень рад быть здесь.

В чём сложность или простота нахождения общего языка с партнёрами по команде? Сложность — потому что, скажем так: первый тайм играют одни люди, второй — другие, то есть не можем друг друга на поле поймать и сыграться. Сейчас будет пауза на игры сборных, будет времени больше по тренировкам, поэтому будем уделять этим вещам больше времени», — рассказал Кокорин пресс-службе «Ариса».

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