Александр Кокорин оценил уровень соперников по чемпионату Кипра

Нападающий «Ариса» (Лимасол) Александр Кокорин поделился впечатлениями от уровня чемпионата Кипра и соперников по турниру.
«Разные все были игры… В игре с «Кармиотиссой», как по мне, полностью доминировали над соперником. Разные игры — например, с АПОЭЛом соперник был плюс-минус хорошего уровня. Последний соперник был намного слабее, но он выиграл. Мы полностью доминировали и не смогли реализовать свои моменты, пропустили нелепые голы. Я заметил, что команда, которая первая забивает, сразу садится в оборону, поэтому тяжеловато становится», — рассказал Кокорин пресс-службе «Ариса».
После четырёх туров чемпионата Кипра «Арис» набрал девять очков. Матч с «Кармиотиссой» был последним для команды перед перерывом на матчи сборных. Действующий чемпион Кипра — «Аполлон» из Лимасола.
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