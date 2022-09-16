В «ПСЖ» недовольны летним трансферным окном, клуб потратил € 147,5 млн

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, что не полностью доволен проведённой работой в летнее трансферное окно.

«Нет, я не на 100% доволен нашим летним трансферным окном. Дело не только в Милане Шкриньяре — мы вели переговоры и по другим защитникам, но не смогли их подписать», — приводит слова Кампоса RMC Sport.

В летнее трансферное окно «ПСЖ» потратил на трансферы новых игроков € 147,5 млн. В клуб пришли Витинья («Порту», € 41 млн), Нуну Мендеш («Спортинг», € 38 млн), Фабиан Руис («Наполи», € 23 млн), Карлос Солер («Валенсия», € 18 млн), Ренату Саншеш («Лилль», € 15 млн) и Норди Мукиэле («РБ Лейпциг», € 12 млн).

Ранее Кампос опроверг, что вёл переговоры с Зинедином Зиданом о возможном назначении главным тренером «ПСЖ» до прихода Кристофа Галтье.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса. Видеоролик: