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Мама Кокорина высказалась о первом за 655 дней голе сына

Мама Кокорина высказалась о первом за 655 дней голе сына
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Светлана Кокорина, мама нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за кипрский «Арис», поделилась мнением о голе сына, который отличился впервые за 655 дней.

«Естественно, самые положительные эмоции. Но он бы отличился и быстрее, если бы ему дали такую возможность.

Но он рад тому, что получилось забить. Надеюсь, дальше будет лучше», — сказала Кокорина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине». В минувшее трансферное окно нападающий перебрался в кипрский «Арис» на правах аренды. Александр отличился в самой концовке матча с «Кармиотиссой», его команда проиграла со счётом 1:2. Это была третья игра за «Арис» для Кокорина, в своём дебютном матче он оформил голевую передачу.

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