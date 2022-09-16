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Гаджиев считает, что у Кокорина есть шанс вернуться в сборную России

Гаджиев считает, что у Кокорина есть шанс вернуться в сборную России
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Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, который выступает на правах аренды за кипрский «Арис», вернуться в состав сборной России. Специалист отметил, что игрок вполне способен решить поставленную задачу, но добиться этого будет крайне непросто.

«Шанс вернуться в сборную есть всегда — всё зависит от волевых усилий. Повторюсь, большую часть своего таланта разбазарил, но не до конца. Он игрок с хорошими задатками, которые не реализовал. Понятно, что сделать это будет непросто, но можно», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, права на Александра Кокорина принадлежат «Фиорентине». В минувшее трансферное окно нападающий перебрался в кипрский «Арис» на правах аренды.

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