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В «ПСЖ» опровергли, что Килиан Мбаппе желал ухода Неймара из клуба

В «ПСЖ» опровергли, что Килиан Мбаппе желал ухода Неймара из клуба
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос высказался о нападающем команде Неймаре и опроверг, что его одноклубник Килиан Мбаппе желал, чтобы бразилец покинул команду.

«Неймар никогда не был близок к тому, чтобы покинуть «ПСЖ». Слухи о Неймаре этим летом были полностью фальшивыми. Кроме того, заявление о том, что Мбаппе хотел, чтобы Неймар был продан, является ещё одной большой фейковой новостью. Неймар на 100% является частью нашего проекта», — приводит слова Кампоса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе получил власть в «ПСЖ» после подписания нового контракта. После конфликта с Неймаром французский нападающий хотел, чтобы его одноклубник покинул команду.

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