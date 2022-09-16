Эвра: предпочёл бы играть за Сенегал, если бы имел возможность вернуться в прошлое
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Бывший футболист сборной Франции Патрис Эвра заявил, что если бы мог вернуться в прошлое, выбрал бы выступление в составе национальной команды Сенегала.
«Если бы я имел возможность вернуться в прошлое, то предпочёл бы выступать за Сенегал – место, где я родился, а не сборную Франции.
Я действительно родился в Дакаре, но рос во Франции. Один из самых болезненных уроков, которые я извлёк из этого выбора, заключается в том, что, когда вы играете хорошо и выигрываете, вас все прославляют как французского футболиста. Когда команда проигрывает, тебя выделяют одного — как сенегальца.
Мы должны сообщить молодому поколению, что они могут добиться успеха, играя за свои родные страны», – цитирует Патриса Эвра Pulse.
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