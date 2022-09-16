Ромелу Лукаку пропустит предстоящие матчи сборной Бельгии в Лиге наций

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, восстанавливающийся после полученного повреждения, пропустит предстоящие матчи национальной команды в Лиге наций с Уэльсом (22 сентября) и Нидерландами (25 сентября). Об этом рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.



«Восстановление Ромелу идёт хорошо. Мы ожидаем, что он сможет вернуться к тренировкам в расположении «Интера» в течение недели. Мы решили не рисковать и не вызывать его в расположение сборной, потому что рецидив перед чемпионатом мира будет очень опасным», — цитирует Мартинеса Corriere dello Sport.



Лукаку почувствовал дискомфорт в мышцах во время тренировки команды утром 28 августа. В ходе обследования у нападающего была выявлена дистракция мышц-сгибателей левого бедра.