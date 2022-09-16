Ромелу Лукаку пропустит предстоящие матчи сборной Бельгии в Лиге наций

Нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, восстанавливающийся после полученного повреждения, пропустит предстоящие матчи национальной команды в Лиге наций с Уэльсом (22 сентября) и Нидерландами (25 сентября). Об этом рассказал главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.
«Восстановление Ромелу идёт хорошо. Мы ожидаем, что он сможет вернуться к тренировкам в расположении «Интера» в течение недели. Мы решили не рисковать и не вызывать его в расположение сборной, потому что рецидив перед чемпионатом мира будет очень опасным», — цитирует Мартинеса Corriere dello Sport.
Лукаку почувствовал дискомфорт в мышцах во время тренировки команды утром 28 августа. В ходе обследования у нападающего была выявлена дистракция мышц-сгибателей левого бедра.
- 16 сентября 2022
-
21:41
-
21:35
-
21:33
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:14
-
21:00
-
20:52
-
20:47
-
20:19
-
20:15
-
20:09
-
20:08
-
20:05
-
20:00
-
19:50
-
19:33
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:38