Сборная Франции представила форму, в которой будет защищать звание чемпиона мира. Фото

Действующие чемпионы мира сборная Франции и американский производитель Nike поделились фотографиями формы, в которой футболисты французской команды будут отстаивать своё звание на предстоящем турнире в Катаре.
Фото: Nike
Домашняя форма выполнена в тёмно-синих цветах, а логотип производителя и галльский петух окрашены в золотой. На рукавах футболок нанесены флаги Франции небольшого размера.
Выездной комплект формы оформлен в стиле Туаль-де-Жуи (дословно с французского переводится как «ткань из Жуи»). Это оформленная особым способом тонкая ткань, которую производили в деревне Жуи-ан-Жоза, недалеко от Версаля. Обычно она представляла собой лён или хлопок белого или кремового цвета, который украшали рисунком, повторяющимся на всей поверхности.
На нижней части формы с обеих сторон нанесён флаг Франции, а логотип производителя и эмблема сборной Франции окрашены в переливающийся сине-голубой цвет. На самой футболке изображены знаковые места и вещи для Франции и национальной команды.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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