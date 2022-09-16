Гайич — о вратаре Торопе: однажды Акинфеев закончит карьеру. Но ЦСКА в надёжных руках

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратарях команды, Игоре Акинфееве и Владиславе Торопе.
«Тороп — отличный молодой вратарь. Он очень хорош в игре ногами, у него отличный пас. Однажды, когда Игорь Акинфеев закончит карьеру — когда-нибудь это всё равно произойдёт, у ЦСКА будет очень хороший вратарь. Готов ли Тороп? Чтобы заменить Игоря и быть основным вратарём ЦСКА, нужно время. Но в будущем ЦСКА в надёжных руках. Тороп — сильный вратарь.
С Игорем в воротах играть безопаснее? С Акинфеевым играть вообще замечательно. Игорь всем помогает, много шутит. Его игра в воротах придаёт всем полевым игрокам уверенности, это очень помогает. Акинфеев — легенда, опытный и классный вратарь. Играть вместе с ним одно удовольствие», — сказал Гайич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 16 сентября 2022
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