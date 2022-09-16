Пеле обратился к Винисиусу, которого на испанском ТВ сравнили с обезьяной

Бывший прославленный бразильский футболист Пеле отреагировал на оскорбления в адрес соотечественника — нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире одного из телеканалов сравнил футболиста с обезьяной за празднование голов.
«Футбол — это радость. Это танец. Настоящая вечеринка. Хоть расизм всё ещё существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: борясь за право быть счастливыми», — написал Пеле в своём «твиттере».
22-летний Винисиус в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал три результативные передачи в восьми матчах.
Гол Винисиуса с передачи Родриго. Видеоролик:
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