Пеле обратился к Винисиусу, которого на испанском ТВ сравнили с обезьяной

Бывший прославленный бразильский футболист Пеле отреагировал на оскорбления в адрес соотечественника — нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире одного из телеканалов сравнил футболиста с обезьяной за празднование голов.

«Футбол — это радость. Это танец. Настоящая вечеринка. Хоть расизм всё ещё существует, мы не позволим ему помешать нам продолжать улыбаться. И мы продолжим бороться с расизмом таким образом: борясь за право быть счастливыми», — написал Пеле в своём «твиттере».

22-летний Винисиус в нынешнем сезоне забил пять голов и отдал три результативные передачи в восьми матчах.

Гол Винисиуса с передачи Родриго. Видеоролик:

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