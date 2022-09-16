В мадридском «Реале» отреагировали на сравнение Винисиуса с обезьяной

Пресс-служба мадридского «Реала» на официальном сайте команды опубликовала заявление после высказываний президента Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво, который в эфире одного из телеканалов сравнил форварда Винисиуса Жуниора с обезьяной за празднование голов.
«Футбольный клуб «Реал» отвергает любые виды расистских и ксенофобских высказываний и поведения в области футбола, спорта и жизни в целом, таких как комментарии, сделанные в последние часы в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора. «Реал» Мадрид хочет показать всю свою любовь и поддержку Винисиусу Жуниору, игроку, который понимает футбол как отношение к жизни, основанное на радости, уважении и спортивном мастерстве. Футбол, который является самым глобальным видом спорта, должен быть примером ценностей и сосуществования.
Клуб поручил своим юридическим службам подать в суд на любого, кто использует расистские выражения в отношении наших игроков», — сказано в заявлении команды.
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