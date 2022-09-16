Ришарлисон: у «Эвертона» появились проблемы с мотивацией, желанием выигрывать

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал о своём уходе из ливерпульского «Эвертона».

«Очень сложно уходить, если у тебя сильная связь с твоим клубом, и это как раз мой случай. Я был счастлив в «Эвертоне» и благодарен за всё, чему я там научился. Это большой клуб с историей.

Наверное, у «Эвертона» появились проблемы с мотивацией, с желанием выигрывать матчи и трофеи. Я провёл в этой команде четыре года и понял, что до трофеев там всё же ещё далеко. Я почувствовал, что пришло время двигаться дальше, а клуб как раз хотел выручить денег. Мой переход в «Тоттенхэм» был выгодной сделкой для всех, кто был в неё включён. Очень рад, что теперь у меня новый вызов в составе «шпор», — рассказал Ришарлисон в интервью FourFourTwo.

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