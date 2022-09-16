«Лорьян» одержал шестую победу в восьми турах Лиги 1

Сегодня, 16 сентября, в 8-м туре чемпионата Франции сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Лорьян». Встреча прошла на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере и завершилась победой гостей — 3:1.



Уже к концу первого тайма «Лорьян» вёл со счётом 3:0: голами отметились полузащитник Данго Уаттара, нападающий Теремас Моффи и хавбек Энцо Ле Фе. Единственный мяч за «Осер» забил форвард Готье Эн. Это шестая победа оранжевых в нынешнем сезоне Лиги 1. Бургундцы же потерпели пятое поражение с начала чемпионата.



Таким образом, после восьми сыгранных матчей в чемпионате Франции «Осер» набрал семь очков, а «Лорьян» — 19, столько же у «ПСЖ» и «Марселя», у них по матчу в запасе. В следующем матче турнира бургундцы сыграют с «Брестом», а бретанцы — с «Лиллем».