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«Лорьян» одержал шестую победу в восьми турах Лиги 1

«Лорьян» одержал шестую победу в восьми турах Лиги 1
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Сегодня, 16 сентября, в 8-м туре чемпионата Франции сезона-2022/2023 «Осер» принимал «Лорьян». Встреча прошла на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере и завершилась победой гостей — 3:1.

Уже к концу первого тайма «Лорьян» вёл со счётом 3:0: голами отметились полузащитник Данго Уаттара, нападающий Теремас Моффи и хавбек Энцо Ле Фе. Единственный мяч за «Осер» забил форвард Готье Эн. Это шестая победа оранжевых в нынешнем сезоне Лиги 1. Бургундцы же потерпели пятое поражение с начала чемпионата.

Таким образом, после восьми сыгранных матчей в чемпионате Франции «Осер» набрал семь очков, а «Лорьян» — 19, столько же у «ПСЖ» и «Марселя», у них по матчу в запасе. В следующем матче турнира бургундцы сыграют с «Брестом», а бретанцы — с «Лиллем».

Франция - Лига 1. 8-й тур
16 сентября 2022, пятница. 22:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
1 : 3
Лорьян
Лорьян
0:1 Уаттара – 15'   0:2 Моффи – 36'   0:3 Ле Фе – 42'   1:3 Эн – 50'
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