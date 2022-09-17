Ришарлисон: перед стартом прошлого сезона у меня не было перерыва, что привело к травмам

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон рассказал, как складывался для него и для «Эвертона» сезон-2020/2021.

«Прошлый сезон был очень напряжённым, если быть честным. В команде было много травм и глубины состава не хватало. У меня тоже были личные проблемы.

Как только закончился сезон Премьер-лиги-2020/2021, я начал играть в Кубке Америки, потом была Олимпиада, а затем начался новый сезон Премьер-лиги. У меня не было перерыва, поэтому в течение прошлого сезона несколько раз получал травмы», — рассказал Ришарлисон в интервью FourFourTwo.

В прошлом сезоне Ришарлисон принял участие в 33 матчах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач. Этим летом он перешёл в «Тоттенхэм» за € 58 млн.

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