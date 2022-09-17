Женский «Арсенал» добился разгромной победы в первом матче сезона английской Суперлиги

Сегодня, 16 сентября, стартовал новый сезон английской женской Суперлиги. В матче-открытии встретились лондонский «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион». «Канониры» одержали разгромную победу — 4:0. На матче собрались 3238 зрителей.
Уже с седьмой минуты «Брайтон» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получила шведская защитница «чаек» Эмма Куллберг. Счёт был открыт на 28-й минуте: отличилась капитан «Арсенала» Ким Литтл. Следующий гол был забит уже во втором тайме, он был забит нападающей сборной Швеции Стиной Блакстениус. Далее с разницей в 20 минут отличилась форвард сборной Англии Бет Мид — её мячи пришлись на 63-ю и 83-ю минуты.
Тур продолжится завтра встречей «Манчестер Юнайтед» и «Рединга». Действующим чемпионом Суперлиги является лондонский «Челси». Напомним, сборная Англии стала чемпионом Европы в этом году.
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