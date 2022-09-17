В «ПСЖ» назвали Лионеля Месси «иконой «Барселоны»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос высказался о нападающем команды Лионеле Месси.

«Я доволен игрой Месси. Я спрашивал у Лео, сможет ли он остаться в «ПСЖ» на три сезона. У нас не получится заполучать таких игроков, если мы не будем одерживать победы и успешно продавать футболистов на трансферном рынке. Иначе у нас возникнут экономические проблемы.



Месси — икона «Барселоны». Он приехал в новый город, с новым футболом, в новую лигу. В этом сезоне у «ПСЖ» есть Месси, который имеет хорошие шансы выйти на хороший уровень», — приводит слова Кампоса RMC Sport.

35-летний Месси стал игроком парижского клуба летом 2021 года. В нынешнем сезоне аргентинец в 10 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал восемь результативных передач.

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