Артета: всегда хочется, чтобы в команде были такие разноплановые игроки, как Бен Уайт

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал непопадание защитника «канониров» Бена Уайта в состав сборной Англии.

«Бен играл на обоих позициях — и в центре, и на правом фланге обороны, иногда его выбирают, иногда нет. Всегда хочется, чтобы в команде были такие разноплановые игроки, как Бен, способные сыграть как центрального, так и флангового защитника на высоком уровне. Особенно на турнире, в котором может случиться многое. Но это выбор Гарета Саутгейта и его тренерского штаба. могу сказать вам, что как только Бен получит приглашение в сборную, он будет готов», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

24-летний Уайт выступает за лондонский клуб с лета прошлого года, перейдя в стан «канониров» из «Брайтона».