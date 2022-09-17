Ловчев: РФС и все федерации должны пойти по принципу — зачем нам сейчас нужны иностранцы?
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Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился мнением о том, что клубам Российской Премьер-Лиги пора избавиться от иностранных футболистов. Он отметил, что с отъездом легионеров матчи стали интереснее.
«В сегодняшней ситуации Российский футбольный союз и все наши спортивные федерации должны пойти по принципу – зачем нам сейчас нужны иностранцы? Выкачивать деньги? Всё время идёт разговор о развитии футбола в стране. Так давайте сейчас! Как можно не увидеть, что с отъездом иностранных футболистов наш футбол стал интереснее. Потому что пришли русские команды как «Факел», в «Оренбурге» есть тренер-иностранец, но он просоветский. Сейчас бы заняться и сказать: «Нам не нужны здесь иностранцы!» – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».
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