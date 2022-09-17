Карпин – полузащитнику «Ростова» Щетинину: почему не проставляешься? У тебя денег хватит?

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед тренировкой 16 сентября поздравил полузащитника команды Кирилл Щетинина с двумя важными событиями. Накануне 20-летний полузащитник женился. В пятницу на стадионе незадолго до начала тренировки клуб вручил ему награду, как автору лучшего гола в прошлом сезоне.



«Щит, нормальная зарплата? Небольшая, да? Или большая? Чего молчишь? Маленькая или большая? Нормальная? А почему тогда не проставляешься? Ему сейчас вручили статуэтку – лучший гол сезона… А ещё и за то, что молодожён. У тебя денег хватит? Вы даже салатика не поели нигде. Чего за команда, я не понимаю? Так что, Щит, можете сегодня скооперироваться. Всё, ладно, давай, поздравляю», – в шутку сказал Карпин, собрав команду в центре поля перед тренировкой и обращаясь к Щетинину. Видео внутрикомандного разговора опубликовано в официальном телеграм-канале «Ростова».

Накануне «Ростов» поздравил Щетинина и его супругу Кристину с важным событием в жизни, опубликовав фотографии с бракосочетания в клубных соцсетях. А награду за лучший гол прошлого сезона Кирилл получил за забитый мяч в игре РПЛ с московским «Локомотивом».

В новом сезоне Щетинин принял участие принял участие во всех матчах «Ростова» – 11 в чемпионате России и двух в Кубке. Во встрече с «Оренбургом» 14 сентября он поставил точку в компенсированное время (3:1). За первую команду «Ростова» для Кирилла это третий гол.