Джеррард прокомментировал победу «Астон Виллы». Команда не выигрывала больше месяца

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард высказался о победе команды в матче 8-го тура АПЛ над «Саутгемптоном». Единственный гол на 41-й минуте забил полузащитник Джейкоб Рэмси.



«С тех пор, как я здесь, мы часто не могли победить, хотя играли хорошо. И это было действительно ужасно, неприятно для нас. Поэтому наша сегодняшняя победа – это не стильно и не красиво, но это мужественно. Мы боролись, были едины на поле. И было действительно сильное выступление в работе без мяча – парни заслуживают похвалы за это. Когда ты ограничиваешь соперника, это всегда удваивает твои шансы.



На определённом отрезке матча нам не хватало качества последней передачи, но в итоге мы добились успеха. Я доволен нашей победой, к тому же с сухим счётом, потому что это даст нам возможность спокойнее развивать свою игру. Теперь к «Лидсу» мы поедем с гораздо большей уверенностью.



По мере того, как мы будем продвигаться вверх по таблице, будем чувствовать себя спокойнее и увереннее. Убеждён, что нашему составу хватает качества, чтобы играть при этом всё эстетичнее. Однако нам важно всегда сохранять характер и дух. Мы показали это в двух последних матчах с избытком», – приводит слова Джеррарда официальный сайт «Астон Виллы».



У «Астон Виллы» была серия из четырёх матчей без побед в АПЛ. Подопечные Джеррарда до этого выиграли только однажды – 13 августа, во втором туре у «Эвертона» (2:1). Далее «вилланы» уступали «Кристал Пэлас», «Вест Хэму», «Арсеналу» и сыграли вничью с «Манчестер Сити».