Канчельскис – об Эшуорте: в «Спартаке» работают далёкие от футбола люди. Они издеваются

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборных СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал новости о том, что в ближайшее время московский «Спартак» может объявить о назначении англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора клуба.



«Я уже перестал удивляться. В «Спартаке» работают люди, далёкие от футбола. Они все хотят кого-то удивить. И удивляют, то четвертым, то пятым местом, а то и десятым. Им нравится, наверное, так издеваться над болельщиками «Спартака», над клубом. Они просто изгаляются. Что им можно сказать? Это назначение ничего им не даёт.



Специалист из первого дивизиона английской лиги, вы серьёзно? Они уже не знают, что им делать. Я думаю, что через полгода опять будет какая-то смена. Будут искать, кто виноват. Я уже не удивляюсь ничему в «Спартаке». Мне кажется, уже все смеются над их глупыми решениями. Жалко клуб с такими традициями. Но что поделать, если руководители далеки от футбола. И рассказывают о футболе, когда мяч из космоса видели», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.