Гвардиола назвал «Вулверхэмптон» серьёзным конкурентом с португальским менталитетом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».



«Позиция «Вулверхэмптона» в таблице не отражает того, насколько хорошо они играли. Футбол непредсказуем. Иногда ты не получаешь того, что заслуживаешь. Это совершенно другая команда по сравнению с предыдущими сезонами. Я действительно впечатлён тем, как они играют.



У команды Бруну Лаже есть много хороших вещей в игре. Например, центральные защитники «Вулверхэмптона» дают великолепный процесс. У них невероятно быстрые футболисты в атаке, у них много талантов. Должен сказать, что это в целом огромный, серьёзный конкурент с португальским менталитетом. Это одна из самых сложных команд, с которыми мы сталкивались в последнее время. Мы должны показать хорошую готовность. К тому же, в отличие от нас, у «Вулвз» была целая неделя, чтобы подготовиться к предстоящему матчу», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.



«Манчестер Сити» – второй в турнирной таблице чемпионата Англии (с лучшей результативность в лиге – 20 забитых мячей). Команда Хосепа Гвардиолы набрала 14 очков в шести играх: одержала победы над «Вест Хэмом», «Борнмутом», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», но завершила вничью матчи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). «Вулверхэмптон» пока 15-й в АПЛ — у него 6 очков, но в последних трёх турах он не проигрывает.

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