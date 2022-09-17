Гвардиола назвал «Вулверхэмптон» серьёзным конкурентом с португальским менталитетом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
«Позиция «Вулверхэмптона» в таблице не отражает того, насколько хорошо они играли. Футбол непредсказуем. Иногда ты не получаешь того, что заслуживаешь. Это совершенно другая команда по сравнению с предыдущими сезонами. Я действительно впечатлён тем, как они играют.
У команды Бруну Лаже есть много хороших вещей в игре. Например, центральные защитники «Вулверхэмптона» дают великолепный процесс. У них невероятно быстрые футболисты в атаке, у них много талантов. Должен сказать, что это в целом огромный, серьёзный конкурент с португальским менталитетом. Это одна из самых сложных команд, с которыми мы сталкивались в последнее время. Мы должны показать хорошую готовность. К тому же, в отличие от нас, у «Вулвз» была целая неделя, чтобы подготовиться к предстоящему матчу», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.
«Манчестер Сити» – второй в турнирной таблице чемпионата Англии (с лучшей результативность в лиге – 20 забитых мячей). Команда Хосепа Гвардиолы набрала 14 очков в шести играх: одержала победы над «Вест Хэмом», «Борнмутом», «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест», но завершила вничью матчи с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1). «Вулверхэмптон» пока 15-й в АПЛ — у него 6 очков, но в последних трёх турах он не проигрывает.
- 17 сентября 2022
-
05:25
-
05:17
-
05:00
-
04:47
-
04:40
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:47
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:49
-
02:21
-
02:00
-
01:07
-
01:01
-
00:48
-
00:44
-
00:34
-
00:28
-
00:25
-
00:19
-
00:13
-
00:10
-
00:00
- 16 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:37
-
23:36
-
23:25