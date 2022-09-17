Бразилец из «Шерифа» рассказал, как выиграл конкуренцию за футболку Криштиану Роналду

24-летний бразильский нападающий тираспольского «Шерифа» Жозе Витор Пернамбуко смог заполучить футболку звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после матча в Лиге Европы.



«Его футболка у меня. Это бесценно. Посмотрите на автограф Криштиану! Когда состоялась жеребьёвка Лиги Европы, мы уже чуть ли не дрались, кто же сможет получить футболку Роналду.



После финального свистка я подошёл к нему, поздравил с игрой и спросил: Криштиану, можно твою футболку? Он сказал: успокойся, я тебе в раздевалке отдам. Я был уверен, но действительно беспокоился, так как видел, что другие игроки подходили к нему и тоже спрашивали. Тогда я спросил ещё раз: Криштиану, твоя футболка моя, да? И сказал, что доверяю ему. Он повторил, чтобы я не волновался.



И Роналду выполнил обещание. Он встретился со мной возле раздевалки и даже расписался на своей футболке. Это был очень важный день для меня. Если честно, даже не смог заснуть на утро после игры. Меня очень порадовало, как Криштиану ко мне отнёсся. Супер, я даже разговаривал с ним», – приводит слова Пернамбуко Globo.

из личного архива Пернамбуко

«Шериф» арендовал бразильца Пернамбуко у «Львова» в январе текущего года. В украинском клубе футболист провёл 33 матча и забил три гола, за тираспольскую команду у него уже 25 игр и шесть мячей.

Фото: из личного архива Пернамбуко

Матч «Шериф» – «Манчестер Юнайтед» состоялся в Кишинёве 15 сентября. Манкунианцы выиграли со счётом 2:0, а Роналду на 39-й минуте забил с пенальти. Англичане набрали первые очки в группе Лиги Европы после стартового поражения от «Реала Сосьедад». У чемпиона Молдовы также 3 очка.