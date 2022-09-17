Ловчев: возможно, новый иностранец тоже сбежит из «Спартака», как и другие

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу возможного назначения англичанина Пола Эшуорта новым спортивным директором клуба, попутно коснувшись смежных тем.
«Мне кажется, в «Лукойле» по отношению к «Спартаку» не произошла смена курса, а только смена фамилий. Насколько знаю, Матыцын всегда ходил на футбол, он был точно такой же вице-президент, как и Федун. Но он продолжает ту же линию. Возможно, новый иностранец тоже сбежит, как и другие. Им начнут что-то запрещать, а мы знаем, как в некоторых странах смотрят на русских. Поэтому, думаю, назначение иностранного спортивного директора в сложившейся ситуации – неправильная вещь.
Для меня совершенно ясно, что Федун не разбирался в футболе, но мне не ясно, что из себя представляют сегодняшние руководители клуба. Есть очень много людей со спартаковскими корнями, которые в футболе и игроках разбираются значительно больше», – приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
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