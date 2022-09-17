Мишкич: что весной, что сейчас — всё одинаково. Не вижу помех для матча Россия — Хорватия

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич ответил на вопрос о влиянии на него политической ситуации в мире.
«Для меня что весной, что сейчас — всё одинаково. Нет никаких проблем. У меня действующий контракт с «Уралом» на несколько лет. Мне нравится команда и Екатеринбург. Здесь есть все условия для меня и моей семьи.
Могла бы сборная России в нынешних условиях сыграть товарищеский матч с Хорватией? Я не вижу того, что бы могло помешать этому матчу состояться. Почему нет? Было бы круто, если моя сборная приехала на товарищеский матч с Россией в Питер или Москву. Я бы сразу купил билеты и приехал на трибуну посмотреть этот матч», — приводит слова Мишкича Sport24.
Напомним, Мишкич выступает в РПЛ с 2018 года. Первым клубом с российском чемпионате для хорвата был «Оренбург».
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