Осинов поделился воспоминаниями о новом вероятном спортдиректоре «Спартака» Эшуорте

Экс-хавбек «Ростова» Михаил Осинов вспомнил период совместной работы с Полом Эшуортом, который в 2005 году был спортивным директором и тренером команды.
В пятницу, 16 сентября, Metaratings сообщил, что на должность спортивного директора красно-белых претендует британец Пол Эшуорт, позднее источник «Чемпионата» выступил с подтверждением этой информации.
«По моему, он к нам приехал из Латвии. Он был такой у нас первый европейский тренер. Он проработал недолго, и было это при Иване Игнатьевиче Саввиди. Припомнить сейчас сложно, но подход у него был интересный, свой — не такой, как бывает у наших тренеров. Человек приехал из Европы, и с ним интересно было работать. Жаль, что недолго.
Что-то слышал такое, что его просили сдать матч с «Рубином» в 2005 году. Но мы тогда сыграли вничью в Казани. Поэтому о какой-то сдаче речи не было. Да, какие то разговоры я слышал, но они ходят всё время», — сказал Осинов в интервью «Матч ТВ».
- 17 сентября 2022
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