Зубков: в Будапеште часто приходилось выслушивать оскорбительные высказывания об Украине

Бывший полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков, ныне выступающий за «Шахтёр», высказался об отношении к Украине со стороны венгерского населения во время его выступления за клуб.
«Я быстро принял решение. Я был уверен, что хочу покинуть клуб после сезона. Венгры не поляки. Они даже не британцы или американцы – нации, желающие помочь. Я чувствовал себя странно в Будапеште.
Честно говоря, мне часто приходилось выслушивать оскорбительные высказывания об Украине или продолжающемся конфликте. Это огорчало, и я не понимаю, откуда это взялось. Такие ситуации только укрепили моё убеждение, что после сезона я сменю клуб», — приводит слова Зубкова Sport.tvp.pl.
Напомним, в период с 2020 по 2022 год Зубков выступал за «Ференцварош». Полузащитник успел поработать под руководством нынешнего главного тренера венгерского клуба Станислава Черчесова.
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