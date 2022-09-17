Сергей Балахнин: Эшуорт — хороший человек. Уйти из «Ростова» было не только его решением

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахин прокомментировал слухи о грядущем назначении Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака».
«Мы хорошо знакомы с Эшуортом. Он как человек хороший. Интересный. Лёгок в общении. Оставляет приятное впечатление. Естественно, хорошо разбирается в футболе. Наше первое знакомство было, когда он начинал работать в «Ростове».
«Ростов» при нём провалил старт сезона-2005/2006? Я бы не ставил это ему ни в заслугу, ни в какую-то вину. Там повлияли обстоятельства. Спортивный директор тогда был чисто номинальный. Эшуорта не везде пускали. Работали определённые агенты, в начале своего спортивного пути был Иван Игнатьевич Саввиди.
Тогда было достаточно футболистов. Взяли много африканцев, с которыми Эшуорт много общался и хорошо их знал. Южноафриканцы знают английский язык. У Эшуорта было с ними прямое общение.
Почему его убрали из «Ростова»? Это было не только его решение, но подробностей я не знаю. Мы с ним не поднимали этот вопрос. Поможет ли Эшуорт «Спартаку»? Любой приход со стороны всегда вызывает большой вопрос», — приводит слова Балахина «РБ Спорт».
- 17 сентября 2022
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