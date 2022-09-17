Украина обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Украина набрала очки по итогам второго раунда группового этапа еврокубков и обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА.
Напомним, во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов «Шахтёр» сыграл вничью с «Селтиком» со счётом 1:1. Киевское «Динамо» уступило «АЕКу» (0:1) в Лиге Европы, а «Днепр-1» обыграл «Аполлон» со счётом 3:1 в Лиге конференций.
Таким образом, после матчей второго тура группового этапа еврокубков Украина набрала 26,700 баллов и поднялась на 15-е место в таблице коэффициентов. На 16-е место опустилась Россия, на счету которой 26,215 очков.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных турнирах.
Возглавляет таблицу коэффициентов по-прежнему Англия. На втором месте находится Испания, а замыкает тройку Германия.
- 17 сентября 2022
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