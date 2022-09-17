Радимов: интересно, как Захарян покажет себя в матче с «Зенитом», командой уровня ЛЧ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о грядущем матче между «Динамо» и «Зенитом» в РПЛ.
«Интересно, как «Динамо» проявит себя на фоне лидера. Думаю, они будут искать счастья в контратаках, потому что другого варианта я для них не вижу. Во-первых, динамовцы при Йокановиче уже и не играют в такой безбашенный футбол – это раз. А во-вторых, то, как играть с «Зенитом» в открытый футбол, совсем недавно продемонстрировал «Оренбург». Поэтому, уверен, раскрываться «Динамо» не будет.
«Зенит»? Будет совсем другой состав, те, кто вообще не ездил в Самару, – Малком, Вендел, Дуглас Сантос, Барриос, все они вернутся в основу, так что «Зенит» не откажется от своего футбола. А поражение в Кубке… Там же из группы чуть ли не с третьего места выйти можно, так что могут экспериментировать сколько угодно.
Мне будет особо интересно, как будет смотреться Арсен Захарян на уровне команды Лиги чемпионов. Его же сватали в «Челси», и матч с «Зенитом», его уровень игры, станет хорошим показателем», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Игра между «Динамо» и «Зенитом» пройдёт сегодня, 17 сентября. Начало встречи – в 19:00 мск.
- 17 сентября 2022
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