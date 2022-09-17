Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кавазашвили — о скором назначении Эшуорта в «Спартак»: мне всё равно, кто будет работать

Кавазашвили — о скором назначении Эшуорта в «Спартак»: мне всё равно, кто будет работать
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о потенциальном назначении англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Если это идёт сигнал сверху, из руководства «Лукойла», значит, у них есть свои взгляды. Не доверяют нашим российским чиновникам, бывшим ветеранам школы «Спартака». К сожалению, нашим специалистам нет доверия ни в чём: ни в тренерской деятельности, ни в управленческой работе. Кто деньги платит, тот и заказывает музыку. Он может привезти хороших и классных футболистов, но мы не знаем, приедут ли они, из-за санкций.

Мне всё равно, кто будет работать, лишь бы была польза. Пускай наши чиновники думают о том, что, если приедет иностранец, он может уехать обратно. Они деньги сумасшедшие получают, а мы будем бесплатные советы давать», — сказал Кавазашвили в интервью Metaratings.

Ранее СМИ сообщили, что 52-летний британский менеджер уже получил визу и прибудет в Россию в скором времени для заключения контракта со столичной командой. Отметим, что специалист уже имеет опыт работы в РПЛ. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.

Новость по теме
Источник: англичанин Пол Эшуорт может стать новым спортивным директором «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022