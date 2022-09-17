Кавазашвили — о скором назначении Эшуорта в «Спартак»: мне всё равно, кто будет работать

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о потенциальном назначении англичанина Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.
«Если это идёт сигнал сверху, из руководства «Лукойла», значит, у них есть свои взгляды. Не доверяют нашим российским чиновникам, бывшим ветеранам школы «Спартака». К сожалению, нашим специалистам нет доверия ни в чём: ни в тренерской деятельности, ни в управленческой работе. Кто деньги платит, тот и заказывает музыку. Он может привезти хороших и классных футболистов, но мы не знаем, приедут ли они, из-за санкций.
Мне всё равно, кто будет работать, лишь бы была польза. Пускай наши чиновники думают о том, что, если приедет иностранец, он может уехать обратно. Они деньги сумасшедшие получают, а мы будем бесплатные советы давать», — сказал Кавазашвили в интервью Metaratings.
Ранее СМИ сообщили, что 52-летний британский менеджер уже получил визу и прибудет в Россию в скором времени для заключения контракта со столичной командой. Отметим, что специалист уже имеет опыт работы в РПЛ. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах британец был исполняющим обязанности главного тренера вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина.
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