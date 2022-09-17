Рафинья раскрыл, от чего он решил отказаться ради карьеры профессионального игрока

Форвард «Барселоны» Рафинья признался, что желание стать футболистом стало главной целью его жизни в юности.
«Я вырос в обществе, где преступность и незаконный оборот наркотиков были нормальным явлением, однако я был силён в том, чтобы достичь своей цели: стать футболистом. Достичь этой цели, покинув такое общество, — это огромный успех», — приводит слова игрока Mundo Deportivo.
Напомним, Рафинья выступал за «Лидс» с 2020 года. Всего бразильский форвард принял участие в 67 матчах за английскую команду, забил 17 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее Рафинья играл в составе клубов «Аваи», «Витория Гимарайнш», «Спортинг» и «Ренн». С 2021 года нападающий вызывается в национальную команду Бразилии.
13 июля каталонцы объявили о договорённости с «Лидсом» о трансфере футболиста.
«Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур
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