Глава МВД Германии призвала отстранить сборные России и Беларуси от Евро-2024

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фаезер призвала отстранить сборные России и Беларуси от участия в квалификации чемпионата Европы 2024 года. Соответствующее письмо было направлено в УЕФА на имя президента Александра Чеферина.
«Не только Россия, но и Беларусь как ключевой сторонник российского руководства должна быть отстранена от всех международных футбольных игр и турниров.
Это должно сопровождаться лишением российских и белорусских чиновников членства во влиятельных органах международных спортивных объединений. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против происходящего. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом», — приводит слова Фаезер Spiegel.
Напомним, Евро-2024 будет проходить с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Ранее УЕФА отстранил сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира – 2022. Кроме того, российским клубам запретили выступать в еврокубках в сезоне-2022/2023.
Фанаты «Фенербахче» скандировали фамилию Путина
- 17 сентября 2022
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:37
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:37
-
06:21
-
06:16
-
06:08
-
06:06
-
05:56
-
05:42
-
05:25
-
05:17
-
05:00
-
04:47
-
04:40
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:47
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:49
-
02:21
-
02:00
-
01:07
-
01:01