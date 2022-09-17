Сильянов признался, что узнал о вызове в сборную России, когда парился в бане

Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал о своих впечатлениях от приглашения в сборную России.
21-летний футболист попал в состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и контрольную игру со сборной Киргизии.
«Конечно, я был очень рад узнать, что меня вызывали в сборную. Нам никто ничего не говорил. Парился в бане и просто увидел в соцсетях, что я в составе. С Карпиным пока ещё не общались по этому поводу.
Сейчас моя главная цель — закрепиться в составе. Я постараюсь всё для этого сделать. Буду с гордостью играть за сборную страны», — сказал Сильянов в интервью Sport24.
Напомним, Сильянов с января текущего года выступает на правах аренды за «Ростов». Арендное соглашение жёлто-синих с «Локомотивом» по 21-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2022/2023. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.
- 17 сентября 2022
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:08
-
07:54
-
07:42
-
07:37
-
07:16
-
07:15
-
07:06
-
06:37
-
06:21
-
06:16
-
06:08
-
06:06
-
05:56
-
05:42
-
05:25
-
05:17
-
05:00
-
04:47
-
04:40
-
04:29
-
04:09
-
04:01
-
03:47
-
03:33
-
03:24
-
03:13
-
03:03
-
02:49
-
02:21
-
02:00
-
01:07
-
01:01