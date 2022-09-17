Сильянов признался, что узнал о вызове в сборную России, когда парился в бане

Защитник «Ростова» Александр Сильянов рассказал о своих впечатлениях от приглашения в сборную России.

21-летний футболист попал в состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и контрольную игру со сборной Киргизии.

«Конечно, я был очень рад узнать, что меня вызывали в сборную. Нам никто ничего не говорил. Парился в бане и просто увидел в соцсетях, что я в составе. С Карпиным пока ещё не общались по этому поводу.

Сейчас моя главная цель — закрепиться в составе. Я постараюсь всё для этого сделать. Буду с гордостью играть за сборную страны», — сказал Сильянов в интервью Sport24.

Напомним, Сильянов с января текущего года выступает на правах аренды за «Ростов». Арендное соглашение жёлто-синих с «Локомотивом» по 21-летнему футболисту рассчитано до конца сезона-2022/2023. Контракт защитника с железнодорожниками рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.