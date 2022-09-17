Де Хеа рассказал, что был близок к переходу в «Уиган» 13 лет назад

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признался, что в 2009 году чуть было не перешёл в «Уиган» из мадридского «Атлетико».
«Я был в «Атлетико», и это был тот самый сезон, когда я дебютировал, и я был вроде третьего вратаря и вообще особо не считался членом команды, просто проводил тренировки с ней. Ничего более.
Поэтому «Уиган» контактировал со мной, чтобы предложить перейти к их клуб. И я был очень-очень близок к переходу в «Уиган», — сказал испанец в интервью BT Sport.
31-летний де Хеа перешел в английскую команду из мадридского «Атлетико» в 2011 году. С тех пор испанский вратарь принял участие в 495 матчах, в которых пропустил 538 мячей и 168 раз сыграл на ноль. Контракт между сторонами истекает летом 2023 года, но может быть автоматически продлён ещё на год.
24 года в одном клубе! Главные футболисты-однолюбы в АПЛ. Видеоролик:
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