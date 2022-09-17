Дани Алвес: если Месси обгонит меня по трофеям — буду играть в футбол до 50 лет

Защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес заявил, что на данный момент не задумывается о потенциальном завершении профессиональной карьеры.



«Мне не нравится думать о будущем, потому что его невозможно предугадать. Пусть жизнь идёт своим чередом. Если Месси обгонит меня по трофеям — буду играть до 50 лет», — цитирует Дани Алвеса Give Me Sport со ссылкой на ESPN.



Напомним, 1 августа «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Для аргентинского форварда парижской команды Лионеля Месси этот трофей стал 41-м в карьере. Рекордсменом среди профессиональных футболистов является экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес. Игрок «Пумас» завоевал 46 титулов за всю карьеру. Лионель Месси, в свою очередь, является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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