Дани Алвес: если Месси обгонит меня по трофеям — буду играть в футбол до 50 лет

Защитник мексиканского «Пумас» Дани Алвес заявил, что на данный момент не задумывается о потенциальном завершении профессиональной карьеры.
«Мне не нравится думать о будущем, потому что его невозможно предугадать. Пусть жизнь идёт своим чередом. Если Месси обгонит меня по трофеям — буду играть до 50 лет», — цитирует Дани Алвеса Give Me Sport со ссылкой на ESPN.
Напомним, 1 августа «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции. Для аргентинского форварда парижской команды Лионеля Месси этот трофей стал 41-м в карьере. Рекордсменом среди профессиональных футболистов является экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес. Игрок «Пумас» завоевал 46 титулов за всю карьеру. Лионель Месси, в свою очередь, является семикратным обладателем «Золотого мяча».
Как Месси тратит деньги на помощь людям:
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