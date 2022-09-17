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Гвардиола высказался о критике в адрес Грилиша и других игроков «Манчестер Сити»

Гвардиола высказался о критике в адрес Грилиша и других игроков «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о критике в адрес полузащитника «горожан» Джека Грилиша и команды в целом.

«Я хочу, чтобы он забивал и отдавал результативные передачи, и он это делает. Но дело не в этом. Дело в его действиях без мяча, в том, что он может дать другим игрокам на поле, в его вкладе в команду и ещё в массе вещей, на которые Джек способен.

Что касается критики в целом, я всегда говорю парням: «Вы сами точно знаете, как играли, в чём была цель, каков был план, сработало это или нет». Так что не нужно слушать, что говорят люди о качестве игры и всём остальном. Каждый из нас знает, сделал ли он всё возможное в этот конкретный день», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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