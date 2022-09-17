«Урал» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00
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Сегодня, 17 сентября, в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Урал» сыграет с «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Ахмат».
Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Константин Шаламберидзе и Антон Кобзев (оба — Москва). В роли резервного рефери выступит Сергей Цыганок (Владивосток).
«Ахмат» набрал 11 очков в девяти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (4) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23).
Новость по темеПрогноз на матч РПЛ «Урал» — «Ахмат» от «Чемпионата»
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