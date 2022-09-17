Бывший нападающий «Ливерпуля» Кэрролл и «Рединг» подписали контракт на четыре месяца

Нападающий Энди Кэрролл пополнил «Рединг» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба английского клуба. 33-летний футболист подписал контракт с представителем Чемпионшипа до 15 января 2023 года.



В прошлом сезоне Кэрролл уже выступал за «Реддинг». Этот клуб подписал контракт с форвардом на два месяца в ноябре и не стал продлевать соглашение. На счету форварда был один гол и одна результативная передача в семи матчах за команду. До этого Энди выступал за «Ньюкасл Юнайтед».



Он покинул «сорок» прошлым летом и пребывал в статусе свободного агента. Кэрролл также известен по выступлениям за «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и сборную Англии. В 2011 году «Ливерпуль» заплатил «Ньюкаслу» за трансфер Энди больше € 40 млн. За сборную Англии форвард отыграл девять матчей, в которых забил два гола. В 2012 году Кэрролл принял участие в чемпионате Европы.

Эти легенды футбола сделали «золотой» хет-трик из трофеев: