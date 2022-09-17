Холанд отреагировал на приз лучшему игроку августа в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на то, что он получил приз лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам августа.



«Я очень горжусь этим! Большое спасибо всем моим одноклубникам и болельщикам – без вашей поддержки я бы не справился!» – написал Холанд в своих социальных сетях.



В пяти матчах чемпионата Англии в августе 22-летний норвежский футболист забил девять голов, в том числе оформив два хет-трика подряд и побив несколько голевых рекордов лиги. Всего за «Манчестер Сити» Холанд в девяти встречах отличился 13 раз и единожды отдал результативную передачу партнёрам.



Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

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