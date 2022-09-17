Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд отреагировал на приз лучшему игроку августа в АПЛ

Холанд отреагировал на приз лучшему игроку августа в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отреагировал на то, что он получил приз лучшему игроку английской Премьер-лиги по итогам августа.

«Я очень горжусь этим! Большое спасибо всем моим одноклубникам и болельщикам – без вашей поддержки я бы не справился!» – написал Холанд в своих социальных сетях.

В пяти матчах чемпионата Англии в августе 22-летний норвежский футболист забил девять голов, в том числе оформив два хет-трика подряд и побив несколько голевых рекордов лиги. Всего за «Манчестер Сити» Холанд в девяти встречах отличился 13 раз и единожды отдал результативную передачу партнёрам.

Холанд стал игроком «Манчестер Сити» перед началом нынешнего сезона, перейдя из дортмундской «Боруссии» и заключив контракт на пять лет. Ранее за английскую команду выступал его отец Альф-Инге Холанд.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:

Новость по теме
Эрлинг Холанд — лучший игрок августа в английской Премьер-лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022