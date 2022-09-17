«Я не перестану танцевать». Винисиус отреагировал на сравнение с обезьяной

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступил с заявлением после того, как в эфире испанского телеканала его сравнили с обезьяной.



«Пока цвет кожи важнее блеска в глазах, борьба не прекратится. Я вытатуировал эту фразу на своём теле и пытаюсь соответственно относиться к жизни. Говорят, чужое счастье может кому-то не давать покоя. Ещё больше других беспокоит счастье бразильского темнокожего парня, побеждающего в Европе. Но моя воля к победе, моя улыбка, блеск в глазах — это гораздо больше.



Я стал жертвой ксенофобии и расизма в одном заявлении, но это началось не накануне. В течение нескольких недель люди пытались опорочить мой танец. Танец, который принадлежит мне. Такой же, как у Роналдиньо, Неймара, Пакеты, Матеуса Куньи, Гризманна, Жоау Феликса. Танец от исполнителей фанка и самбы, от исполнителей латиноамериканского реггетона, чёрных американцев. Танец, посвящённый культурному разнообразию этого мира.



Примите это. Уважайте это. Или же психуйте — я не остановлюсь. Обычно я не отвечаю на критику, а также молчу, когда меня хвалят. Я очень много работаю. Хочу, чтобы будущие поколения были готовы бороться с ксенофобами и расистами, как и я. Повторяю, расист: я не перестану танцевать», — сказал Винисиус в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсетях.

Напомним, ранее президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво в эфире El Chiringuito TV оскорбил Винисиуса. Ему не понравилось, как бразилец празднует голы.

«Реал Мадрид» — «Мальорка». Испанская Примера 2022/2023. 5-й тур

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.